Си Цзиньпин заявил, что в Китае ликвидирована бедность

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал «полную победу» в борьбе с бедностью, передает агентство Синьхуа.

«Трудная задача ликвидации бедности решена, вопрос с нищетой полностью решен, нищета в региональном масштабе преодолена», — сказал он, выступая на национальной итоговой конференции по борьбе с бедностью.

Си Цзиньпин отметил, что из состояния нищеты и бедности «совместными усилиями партии и народа» удалось вывести 98,9 миллиона сельских жителей и 128 тысяч деревень.

По его словам, за период с конца 2012 года более 9,6 миллиона жителей Китая переехали из бедных районов страны.

«С абсолютной нищетой покончено, совершено еще одно историческое чудо! Это великая слава китайского народа, великая слава Коммунистической партии Китая и великая слава китайской нации», — подчеркнул китайский руководитель, отметив, что этого удалось достичь в преддверии 100-летия со дня основания Компартии Китая (23 июля).

Си Цзиньпин считает, что страна создала «китайскую модель» сокращения масштабов нищеты и внесла «значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире».

3 декабря 2020 года Си Цзиньпин объявлял о победе над бедностью в Китае, назвав это «самой масштабной и энергичной кампанией по ликвидации нищеты в истории человечества», и анонсировал, что скоро полностью ликвидирует абсолютную бедность.

«Для 1,4-миллиардной страны наступит общество средней зажиточности. Это означает, что Китай может на десять лет раньше осуществить первый пункт Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года», — писала в июне китайская газета «Жэньминь жибао».

По данным востоковеда председателя экспертного совета Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Юрия Тавровского, «в Китае в 1978 году 95 процентов населения жили в нищете». «К 2012 году их осталось 99 миллионов человек».

Источник: Азаттык