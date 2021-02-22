К Земле приблизится астероид со стадион размером

По данным ученых, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров.
К Земле 22 февраля приблизится астероид размером со стадион, сообщает lenta.ru со ссылкой на научно-исследовательский центр НАСА JPL. Космический объект пролетит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.
По данным ученых, диаметр астероида 2020 XU6 составляет 213 метров. Кроме него в ближайшие сутки к Земле подлетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (он окажется на расстоянии в 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пролетит еще дальше - в 6,9 миллиона километров от Земли.
Ранее астрономы Университета Аризоны выяснили природу неизвестного объекта, который был обнаружен в сентябре 2020 года на орбите вокруг Земли. Хотя ряд исследователей предполагал, что он является астероидом, специалисты пришли к выводу о его искусственном происхождении.
Источник: vb.kg
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