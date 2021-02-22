В Москве впервые за 65 лет ожидаются морозы до -27

Ветер северо-восточный, восточный, один-шесть метров в секунду.

Сильные морозы, которых в Москве не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщил «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, например, в Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25-27 градусов, по области минус 25-30, на востоке местами до минус 33, днем в столице не выше минус 14-16, в Подмосковье — минус 13-18«, — уточнил Тишковец.

По его словам, такие показатели — на 13-15 градусов ниже многолетней нормы — случаются 23 февраля реже одного раза в полвека.

Последний раз так морозно в этот день в Москве было 65 лет назад, в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945-му — тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса.

«Ветер северо-восточный, восточный, один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы», — добавил синоптик.

Аномально высокое атмосферное давление негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Их состояние, как заметил собеседник агентства, можно сравнить с ощущениями при погружении в шахту на 250 метров.

Метеорологи ожидают «оттепель» к концу февраля. По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, днем 26 февраля воздух может прогреться до нуля градусов. Впрочем, затем в столичный регион вернутся заморозки. Синоптик не исключила, что в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.

Источник: reporter.kg