"Спутник V" – как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" демонстрирует эффективность и надёжность, сравнимые с характеристиками автомата Калашникова. Об этом заявил профессор, ведущий инфекционист Медицинского университета Вены и председатель Австрийского общества инфекционных заболеваний и тропической медицины Флориан Тальхаммер в интервью изданию Kronen Zeitung.
"Спутник V" – как автомат Калашникова, русский автомат: простой, надёжный и эффективный. Обнадёживающие данные были опубликованы в очень уважаемом журнале – хотя и поздно, но тем не менее. При первой и второй прививке используются разные вирусные векторы, что увеличивает эффективность", – сказал профессор.
Вакцинация от коронавируса в Австрии началась в декабре 2020 года. В стране используют препараты компаний Pfizer и BioNTech, Moderna, AstraZeneca.
Источник: vb.kg
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