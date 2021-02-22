США пригрозили России ответом на кибератаки, якобы совершенные на американскую инфраструктуру.
Причем ответ будет включать в себя не только санкции, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.
Масштаб причиненного ущерба еще определяется, уточнил он. "Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", - добавил Салливан.
Ранее в Белом доме перечислили претензии к России. Тогда Салливан говорил, что в новой администрации намерены добиться того, чтобы Россия ответила за "вмешательство в американскую демократию и отравление химическим оружием граждан на территории Европы". Еще он отметил, что Москва также несет ответственность за ряд кибератак и "многие другие вещи".
Во время выступления в Госдепартаменте президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон заставит Москву заплатить за свои действия. "Я ясно дал понять президенту [президенту России Владимиру] Путину, что дни, когда США будут сдаваться перед лицом агрессивных действий России - вмешательства в наши выборы, кибератак, отравления своих граждан, - прошли. Мы будем без колебаний защищать жизненные интересы нашего народа и заставлять Россию платить", - предупреждал он.
Источник: lenta.ru
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