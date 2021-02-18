В США из-за снежных бурь погибли больше 20 человек
Сильнейшая снежная буря, которая ударила по южным штатам США, привела к смерти по меньшей мере 21 человека и оставила миллионы людей без электричества.
Как сообщает ВВС, больше всего пострадал Техас, где энергосистема не выдерживает резкого роста потребления.
Из-за крайне необычных для юга США погодных условий погибли некоторые жители штатов Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури.
По данным американских метеорологов, к вечеру 17 февраля среды снежная буря в Техасе начала успокаиваться. Но предупреждения об экстремальных погодных условиях продолжают действовать в отношении регионов, где живет более 100 млн человек.
Ожидается, что рекордные холода в южных регионах США будут держаться еще в течение нескольких дней. Сейчас снегом покрыто более 71% всей американской территории.
Снежная буря ударила даже по северным и центральным частям Мексики, где от периодических отключений электричества пострадали миллионы людей.
Источник: centralasia.media
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