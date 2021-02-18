Узбекистан и ФАО подписали программу сотрудничества на $17 млн
Узбекистан и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) подписали программу сотрудничества на 2021-2025 годы, на сумму 17 миллионов долларов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минсельхоза РУз.
Это новый ключевой документ, который будет служить руководством к действию для дальнейшей деятельности ФАО в Узбекистане. Программа направлена на поддержку правительства республики в достижении его национальных стратегических приоритетов, связанных с преобразованием продовольственной системы.
Основные направления – это инклюзивное развитие человеческого капитала, ведущее к здоровью, благополучию и устойчивому процветанию, а также устойчивое развитие и развитие с учетом изменения климата. Бюджет для реализации страновой программы составляет
В Узбекистане до 2023 года также будут реализованы различные проекты – например, по развитию картофельной отрасли и производству рисовых культур – общей стоимостью более полумиллиона долларов.
Булак: Кабар
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