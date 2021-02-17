Американцы назвали лучших и худших президентов США

Американцы назвали лучших и худших президентов США

Журнал The Economist и британский портал YouGov провели совместное исследование, где выяснили, кто был лучшим и худшим президентом в истории Соединенных Штатов.

Места в списке наилучших президентов в истории Америки распределились следующим образом:

1. Барак Обама 18%

2. Авраам Линкольн 17%

3. Дональд Трамп 13%

4. Франклин Рузвельт 12%

5. Рональд Рейган 10%

6. Джордж Вашингтон 9%

7. Джон Кеннеди 6%

8. Теодор Рузвельт 3%

9. Билл Клинтон 2%

10. Томас Джефферсон 2%

11. Все прочие президенты 9%

Список худших президентов в американской истории, по мнению респондентов, выглядит так:

1. Дональд Трамп 46%

2. Барак Обама 24%

3. Ричард Никсон 5%

4. Джордж Буш-младший 4%

5. Билл Клинтон 4%

6. Джимми Картер 3%

7. Вудро Вильсон 2%

8. Эндрю Джонсон 2%

9. Джордж Буш-старший 2%

10. Джеймс Бьюкенен 1%

11. Все прочие президенты 9%.

Источник: centralasia.media