(Фото) Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике
Жена председателя Государственного совета КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике. Соответствующее фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
Она посетила вместе с мужем концерт в честь Дня путеводной звезды, как называют в КНДР день рождения покойного вождя Ким Чен Ира.
В предыдущий раз государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе заговорили о ее исчезновении.
Источник: centralasia.media
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