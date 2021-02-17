Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана превысил $34,32 млрд
Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 февраля 2021 года превысил $34,32 млрд, сообщается на сайте Центробанка РУз.
Данный показатель по сравнению с прошлым месяцем снизился на $584 млн.
Регулятор отмечает, что резервы в иностранной валюте по состоянию на 1 февраля составляли $13,65 млрд против $14,2 млрд по состоянию на 1 января.
Объем золота вырос с $20,21 млрд до $20,28 млрд. Объем золота в чистых тройских унциях вырос с 10,7 млн до 11 млн тройских унций.
Источник: Кабар
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