Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана превысил $34,32 млрд

Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана превысил $34,32 млрд

Объем чистых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 февраля 2021 года превысил $34,32 млрд, сообщается на сайте Центробанка РУз.

Данный показатель по сравнению с прошлым месяцем снизился на $584 млн.

Регулятор отмечает, что резервы в иностранной валюте по состоянию на 1 февраля составляли $13,65 млрд против $14,2 млрд по состоянию на 1 января.

Объем золота вырос с $20,21 млрд до $20,28 млрд. Объем золота в чистых тройских унциях вырос с 10,7 млн до 11 млн тройских унций.

Источник: Кабар