В Узбекистане социально уязвимые слои населения получат вакцину от COVID-19 бесплатно

В Узбекистане социально уязвимые слои населения получат вакцину от COVID-19 бесплатно

Граждан, нуждающихся в социальной защите, старшего возраста и представляющих другие социально уязвимые слои населения, планируется обеспечить бесплатной вакцинацией от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом при правительстве РУз.

В Узбекистане планируется до конца года охватить вакцинацией основную часть населения страны, в первую очередь граждан, входящих в группу риска, — пожилых, тех, кто имеет хронические заболевания, а также работников сфер, находящихся в постоянном контакте с населением (медработники, преподаватели, сотрудники органов внутренних дел и другие).

Ранее сообщалось, что вакцинация граждан из группы риска начнётся в середине марта и Узбекистан ведёт переговоры о приобретении вакцины от коронавируса с 12 ведущими производителями.

В рамках третьего этапа клинических испытаний китайской вакцины ZF-2001 первую дозу вакцины получили 6697 добровольцев, вторую — 1209. По предварительным сведениям, побочные эффекты первой степени (аллергическая реакция, небольшое повышение температуры, головная боль) наблюдались только у 5 добровольцев, или 0,3% от их общего числа. Побочные эффекты второй и третьей степени не зафиксированы.

С учётом положительных результатов испытаний Министерство инновационного развития предложило спецкомиссии выдать разрешение на экстренное применение этой вакцины для её использования при вакцинации населения Узбекистана.

При положительном решении вопроса китайская сторона поставит Узбекистану — как партнеру в разработке вакцины — препарат по льготной цене и в достаточном количестве. В этом случае вакцина будет коммерциализирована стране под названием ZF-UZ-2001.

Производитель вакцины Zhifei Longcom в сотрудничестве с фармацевтическими компаниями Узбекистана в текущем году способен выпустить до 300 миллионов доз вакцины, что позволит обеспечить страну необходимым её количеством и до конца года начать массовую вакцинацию населения.

Также сообщается, что переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) о бесплатной поставке в Узбекистан около 2,5 миллиона доз вакцины Astra-Zeneca (Оксфорд, Великобритания) близятся к завершению. Первую партию этой вакцины из 800 тысяч доз Узбекистан может получить уже в марте.

Отметим, что специальная комиссия приняла решение о сертификации российской вакцины «Спутник V» и начале работ по ее регистрации.

В Узбекистане на сегодняшний день с марта 2020 года общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 79 тыс. 461, выздоровели 77 966 пациентов /98 проц./, скончались – 622. Лечение проходит 870 человек.

Источник: Кабар