В Узбекистане женщина родила шестерню. Это рекорд для страны
Сегодня в городе Термез Узбекистана родилось шесть близнецов: четыре девочки и два мальчика. Это рекорд для РУз, пишет nuz.uz
Как уточняется, малыши родились путем кесарева сечения.
- Самый маленький из них весит 890 граммов, а самый крупный - 1,3 килограмма. Родители ждали пятерых малышей, шестой оказался "сюрпризом". Младенцев поместили в кювез. Их мама чувствует себя хорошо, - говорится в сообщении.
Источник: vb.kg
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