В Узбекистане женщина родила шестерню. Это рекорд для страны

В Узбекистане женщина родила шестерню. Это рекорд для страны

Сегодня в городе Термез Узбекистана родилось шесть близнецов: четыре девочки и два мальчика. Это рекорд для РУз, пишет nuz.uz

Как уточняется, малыши родились путем кесарева сечения.

- Самый маленький из них весит 890 граммов, а самый крупный - 1,3 килограмма. Родители ждали пятерых малышей, шестой оказался "сюрпризом". Младенцев поместили в кювез. Их мама чувствует себя хорошо, - говорится в сообщении.

Источник: vb.kg