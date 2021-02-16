30 боевиков Талибана погибли в результате взрыва на уроке по сборке СВУ

30 боевиков Талибана погибли в результате взрыва на занятии по изготовлению бомб.

Об этом сообщает издание Khaama Press.

Боевики погибли, когда самодельные взрывные устройства (СВУ), которые они учились конструировать, взорвались внутри мечети, цитирует Khaama Press сообщение 209-го корпуса Шахин афганской армии.

- Взрыв произошел в субботу утром в мечети в селе Култак в Довлатабадском районе провинции Балх. Среди боевиков было шесть иностранных граждан. В заявлении армии говорится, что тела шести иностранцев не могут быть опознаны из-за большого ущерба, нанесенного взрывом, - говорится в информации.

Как отмечается, шесть погибших иностранцев считались экспертами в этой области и приехали, чтобы обучить взрывному делу и технике изготовления бомб и СВУ боевиков Талибана.

Источник: vb.kg