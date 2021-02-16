В Кремле ответили на предложение Илона Маска побеседовать с Путиным
Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск 14 февраля в своем Твиттере пригласил президента России Владимира Путина побеседовать с ним в новой соцсети Clubhouse.
В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал это интересным предложением, но напомнил, что Путин не использует социальные сети.
«Мы сначала хотим разобраться. Вы знаете, что непосредственно президент Путин не использует социальные сети. Лично он их не ведет. В целом, это, безусловно, очень интересное предложение», - сказал Песков журналистам, передает ВВС.
«Но нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Поэтому начала проверим все это, а потом уже будем реагировать», - пообещал представитель Кремля.
Социальная сеть Clubhouse была создана весной 2020 года компанией Alpha Exploatation Co. и быстро приобрела популярность на фоне пандемии коронавируса и карантинных ограничений.
Источник: centralasia.media
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