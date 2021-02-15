В Гвинее объявили о начале эпидемии Эболы
На юго-востоке Гвинеи зафиксирована вспышка Эболы. В ходе кризисного совещания под председательством министра здравоохранения принято решение о введении ряда мер по борьбе с распространением лихорадки. Они включают выявление заболевших и изоляцию всех людей, с ними контактировавших. Об этом сообщает телеканал Euronews.
«У нас насчитывается семь случаев заражения вирусом Эбола. Это четверо мужчин и три женщины. Три человека скончались. Трое изолированы. Один пациент находится в Канакри. Двое - в Нзерекоре», - рассказал Сакоба Кейта, глава Агентства санитарной безопасности страны.
Представители санитарных властей Гвинеи сообщили, что первый случай геморрагической лихорадки Эбола был зафиксирован в городе Гуеке у медсестры, которая скончалась 28 января. Женщину похоронили первого февраля.
По словам Кейты, спустя несколько дней после церемонии прощания, несколько человек начали испытывать симптомы заболевания: диарею, рвоту, кровотечение и жар. Первые тесты проведенные на наличие вируса, были подтверждены 12 февраля.
Источник: centralasia.media
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