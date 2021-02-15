Мужчине сделали кесарево сечение, приняв его за беременную

Мужчине сделали кесарево сечение, приняв его за беременную

В США 34-летнему мужчине, страдающему ожирением, врачи по ошибке сделали кесарево сечение, сообщают СМИ. Это случилось в медицинском центре St-Mathews Medical Center в штате Кентукки.

Лесли Морган Уайт позвонил в службу спасения, почувствовав сильную боль в груди. Его доставили в медицинский центр, однако местные врачи приняли мужчину за беременную женщину и перевели в отделение родовспоможения. Очнувшись после операции, мужчина был крайне возмущён.

«Мои гениталии никто не заметил?» – спросил Уайт, узнав о случившемся.

Мужчина утверждает, что после кесарева сечения прошло не менее получаса, пока врачи, наконец, диагностировали его боли в груди как сердечный приступ. Пациент подал на больницу в суд. Он требует возместить моральный и физический ущерб в размере 1,2 миллиона долларов.

Источник: delo.kg