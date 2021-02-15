В Британской королевской семье ожидается пополнение
Принц Гарри и его супруга станут родителями во второй раз
Накануне стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают пополнения в семье. Об этом пара сообщила на официальной странице королевской семьи в Instagram.
«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом», - говорится в заявлении.
Будущий ребенок станет 12-м правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.
Источник: vesti.kg
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