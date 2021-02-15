В Британской королевской семье ожидается пополнение

В Британской королевской семье ожидается пополнение

Принц Гарри и его супруга станут родителями во второй раз

Накануне стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают пополнения в семье. Об этом пара сообщила на официальной странице королевской семьи в Instagram.

«Мы можем подтвердить, что Арчи будет старшим братом», - говорится в заявлении.

Будущий ребенок станет 12-м правнуком королевы Великобритании Елизаветы II.

Источник: vesti.kg