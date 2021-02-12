Узбекистан и Казахстан увеличивают число рейсов между столицами двух стран

Узбекистан и Казахстан увеличивают число рейсов между столицами двух стран

Узбекистан и Казахстан увеличивают число рейсов между Ташкентом и Нур-Султаном, сообщает пресс-служба Минтранса РУз.

Авиационные ведомства двух стран договорились увеличить количество перелетов по маршруту «Ташкент-Нур-Султан-Ташкент» с 15 февраля этого года с 1 до 2 раз в неделю. Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в странах.

Рейсы по этому маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам. Со стороны Казахстана летать будет авиакомпания «Эйр Астана», со стороны «Узбекистана» – «Узбекистон хаво йуллари».

Источник: Кабар