Узбекистан и Казахстан увеличивают число рейсов между столицами двух стран
Узбекистан и Казахстан увеличивают число рейсов между Ташкентом и Нур-Султаном, сообщает пресс-служба Минтранса РУз.
Авиационные ведомства двух стран договорились увеличить количество перелетов по маршруту «Ташкент-Нур-Султан-Ташкент» с 15 февраля этого года с 1 до 2 раз в неделю. Это связано с улучшением эпидемиологической обстановки в странах.
Рейсы по этому маршруту будут выполняться по вторникам и пятницам. Со стороны Казахстана летать будет авиакомпания «Эйр Астана», со стороны «Узбекистана» – «Узбекистон хаво йуллари».
Источник: Кабар
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