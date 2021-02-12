(Видео) На Филиппинах родился щенок с одним глазом и без носа.

На Филиппинах родился щенок с одним глазом и без носа.
В муниципалитете Тангалан провинции Аклан на Филиппинах родился уникальный щенок, передает телеканал GMA News Online.
У щенка был всего один глаз, который расположен по центру мордочки. Также у песика отсутствовал нос.
Сообщается, что он умер вскоре после рождения. Но хозяйка решила сохранить его тело.
По словам ветеринара, деформация могла быть результатом того, что собака проглотила определенный токсин, пока щенок был в утробе.
Источник: centralasia.media
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