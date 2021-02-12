Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом - Лавров

Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД Сергей Лавров.
«В случае, если еще раз увидим, <...> что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах. Мы не хотим изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне», — сказал Лавров в эфире YouTube-канала Соловьев Live.
На этой неделе в Брюсселе заявили, что могут ввести новые антироссийские санкции. Это произошло после возвращения из Москвы главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. По его мнению, Россия «не оправдала ожиданий» и «не стала современной демократией».
Причиной напряженности, помимо конфликтов на Украине и в Приднестровье, а также ситуации в Белоруссии, стал арест Алексея Навального и задержания митингующих на несогласованных акциях 23 и 31 января.
В России европейским партнерам порекомендовали не вмешиваться во внутренние дела других стран и заняться своими проблемами.
Источник: РИА Новости
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