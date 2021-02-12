Власти Китая запретили вещание BBC World News
Правительство КНР запретило вещание BBC World News на территории страны из-за нарушения телеканалом требований к освещению событий, сообщает в четверг главное управление радио и телевидения Китая.
"Поскольку канал не соответствует требованиям для вещания в Китае в качестве иностранного канала, BBC World News не может продолжать свою работу на территории КНР", – приводит заявление китайского ведомства РИА Новости.
В документе указывается, что управление выявило в репортажах телеканала, связанных непосредственно с КНР, серьезные нарушения положений "Об управлении радио и телевидением" и "Правила управления вещанием зарубежных спутниковых телеканалов".
Кроме того, материалы BBC WorldNews, отмечается в заявлении, нарушают требования о правдивости и беспристрастности новостей, "наносят ущерб национальным интересам Китая, подрывает национальное единство КНР".
Документ опубликован в ночь на пятницу по местному времени, в этот день в Китае наступает новый год по лунному календарю. Таким образом управление не примет заявку канала на вещание на новый год.
Источник: РИА Новости
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