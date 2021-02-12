Президент Туркменистана назначил своего сына вице-премьером
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов назначил своего 39-летнего сына Сердара Бердымухамедова вице-премьером и председателем Высшей контрольной палаты страны (государственный контрольный орган по финансово-экономическим вопросам), а также ввел его в состав Государственного совета безопасности Туркменистана, сообщает российское агентство РБК.
Для этого президент Туркменистана расширил число заместителей главы правительства. Согласно постановлению, должность введена «в целях дальнейшего совершенствования работы Кабинета Министров и Государственного совета безопасности, а также усиления контроля за государственной собственностью, в том числе за хозяйским использованием финансовых средств и разрешительными по ним операциями согласно законодательству».
К.Бердымухамедов также сказал, что в обязанности нового вице-премьера войдут цифровизация и внедрение инновационных технологий в систему государственного и общественного устройства, в здравоохранение, образование, финансы и экономику.
Ранее, с 7 февраля 2020 года, Сердар Бердымухамедов занимал должность министра промышленности и строительного производства Туркменистана. На освободившуюся должность министра назначен Баймырат Аннамаммедов, до этого занимавший пост замминистра этого ведомства.
Самому Гурбангулы Бердымухамедов 63 года, он занимает пост президента Туркменистана с 2007 года. Перед этим на посту президента Туркменистана с 1991 года находился Сапармурат Ниязов.
Источник: Кабар
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