Александр Лукашенко призвал Запад не указывать Беларуси, как жить
Запад не имеет морального права указывать Беларуси, как жить, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщают СМИ.
«Я скажу одно: после штурма Капитолия, жёстких разгонов демонстраций в Польше, Германии, во Франции, в Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе», – сказал он сегодня на Всебелорусском народном собрании.
Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Некоторые западные страны после выборов ввели санкции против отдельных белорусских чиновников и госпредприятий. В Минске сообщали о зеркальном ответе на санкции.
Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, и отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Источник: delo.kg
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