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Александр Лукашенко призвал Запад не указывать Беларуси, как жить

Александр Лукашенко призвал Запад не указывать Беларуси, как жить

Запад не имеет морального права указывать Беларуси, как жить, заявил президент страны Александр Лукашенко, сообщают СМИ.

«Я скажу одно: после штурма Капитолия, жёстких разгонов демонстраций в Польше, Германии, во Франции, в Бельгии, Нидерландах, заточения людей в темницах карантина они не имеют ни политического, ни морального права указывать ни нам, ни другим, как жить и управлять государством. Самим надо разобраться в себе», – сказал он сегодня на Всебелорусском народном собрании.

Шестое Всебелорусское народное собрание в четверг начало работу во Дворце республики в Минске, масштабный форум продлится два дня. Некоторые западные страны после выборов ввели санкции против отдельных белорусских чиновников и госпредприятий. В Минске сообщали о зеркальном ответе на санкции.

Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, и отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им «подыгрывают». Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

Источник: delo.kg

           

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