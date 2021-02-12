Президент США Джо Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины от коронавируса.
Об этом сообщает The New York Times.
По его словам, власти сталкиваются с логистическими проблемами. Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты договорились получить к концу лета еще 200 миллионов доз вакцины, но сделать так, чтобы препарат получили граждане страны, по-прежнему будет сложно
Ранее глава Белого дома заявил, что его предшественник Дональд Трамп не справился с подготовкой к вакцинации от коронавируса.
78-летний Байден привился препаратом компаний Pfizer/BioNTech 21 декабря. Тогда он рассказал, что привился, чтобы подать пример согражданам и показать безопасность препарата. Он выразил надежду, что жители начнут идти в прививочные пункты сразу после распространения вакцины. Вторую дозу препарата он получил 11 января.
Источник: “Lenta.ru”
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!