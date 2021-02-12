(Видео/фото) В США произошло крупное ДТП с участием 133 машин.

В США произошло крупное ДТП с участием 133 машин.
В американском штате Техас произошло крупное ДТП с участием 133 автомобилей, сообщает Fox News.
По последним данным, погибли шесть человек, пострадали около 60.
По данным полиции, причиной инцидента стала наледь на дороге. По словам пресс-секретаря службы скорой помощи Мэтта Завадски, несколько людей были доставлены в больницу в критическом состоянии, другие получили серьезные ранения, степень тяжести ранений у остальных еще устанавливается.
Источник: centralasia.media
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