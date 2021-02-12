В США уточнили, когда откажутся от санкций против России

В США уточнили, когда откажутся от санкций против России

США не отменят санкции, пока Россия не изменит свой курс в отношении Украины, об этом заявил представитель США в ООН Родни Хантер.

В среду проходит заседание Совбеза Организации объединенных наций.

"Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс", – подчеркнул Хантер, его слова приводит РИА Новости.

Он также призвал Россию "немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма".

Представитель миссии США заявил, что Россия "должна вывести свои силы с Украины", "прекратить поддержку вооруженных групп" и "выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений".

Санкции против России были введены западными странами весной 2014 года после воссоединения Крыма с РФ, а также начала вооруженной эскалации на юго-востоке Украины. Киев и Запад обвиняют Москву в военной поддержке ополченцев Донбасса, однако РФ их категорически отвергает. Впоследствии ограничительные меры последовательно продлевались.

Источник: radiosputnik.ria.ru