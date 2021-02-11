Лидеры Узбекистана и Афганистана обсудили актуальные проблемы двустороннего сотрудничества
Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Афганистана Ашраф Гани накануне в ходе телефонного разговора обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и регионального взаимодействия, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Ашраф Гани выразил от имени братского народа Афганистана искреннюю благодарность главе нашего государства за оказываемую всемерную поддержку в вопросах обеспечения мира и стабильности на афганской земле, экономического восстановления этой страны.
Лидеры с глубоким удовлетворением отметили успешные итоги первого заседания трехсторонней рабочей группы по продвижению проекта строительства Трансафганского транспортного коридора, в котором приняли участие высокие представители Узбекистана, Афганистана и Пакистана, а также ведущих международных финансовых институтов.
Подчеркнута важность начала практической реализации данного проекта, включая подготовку технической документации и осуществление строительных работ.
Президенты договорились объединить усилия и ускорить осуществление проекта по возведению новой линии электропередач «Сурхан – Пули-Хумри». В этих целях будет создан двусторонний механизм координации выполнения запланированных работ, с проведением видеоконференций на ежемесячной основе.
Рассмотрены также возможности расширения узбекско-афганского многопланового сотрудничества, в том числе в нефтегазовой отрасли, в области образования и подготовки квалифицированных афганских кадров по техническим специальностям.
Согласовано участие делегации Узбекистана в праздничных мероприятиях по случаю 580-летия великого поэта и мыслителя Алишера Навои, которые пройдут в марте этого года в городе Герате.
Состоялся также обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий и контактов на высшем и высоком уровнях.
Президенты поручили сформировать совместную правительственную группу в целях постоянного мониторинга и эффективного продвижения реализации «Дорожной карты» и приоритетных инвестиционных проектов.
Источник: Кабар
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