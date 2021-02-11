«Калашников» начнет продажу первого смарт-ружья

«Калашников» начнет продажу первого смарт-ружья

Директор оружейной компании «Калашников», которая известна благодаря автомату АК-47, февраля Дмитрий Тарасов рассказал о планах продажи смарт-ружья, ориентированного на молодежь и хипстеров.

По словам Тарасова, 12-миллиметровое полуавтоматическое ружье МР-155 Ultima, разработанное компанией, оснащено процессором, который может давать инструкции по поводу стрельбы.

Также есть возможность добавить функции компаса и видеокамеры. Комментируя разработку, Тарасов заявил, что это ружье станет первым гаджет-оружием.

«Задача — привлечь ту часть аудитории, которая родилась с гаджетами и себя не мыслит без них. Классическая охота сегодня становится все более редкой, даже диковинной. Поэтому хочется вовлечь хипстеров, поколение Z. Очень хочется, чтобы люди владели, во-первых, оружием ответственно и при этом получали кайф от этого», - сказал он.

МР-155 Ultima впервые было показано на военно-технологической выставке, которая состоялась прошлым летом в Подмосковье. Ориентировочная цена — 100 тысяч рублей.

Источник: centralasia.media