Байден впервые поговорил с Си Цзиньпином

Байден впервые поговорил с Си Цзиньпином

Состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что главы государств обсудили борьбу с распространением коронавируса, изменение климата и предотвращение распространения оружия в мире.

Байден выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге, Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) и на Тайване. Президент Байден подтвердил приоритетный характер обеспечения безопасности, защиты процветания, здоровья и образа жизни американского народа и сохранения свободного и открытого пространства Индо-Тихоокеанского региона, добавили в Белом доме.

Байден лидер также «передал китайскому народу поздравления и добрые пожелания по случаю Нового года по лунному календарю», - говорится в сообщении.

Источник: centralasia.media