Россия призвала США не "бряцать оружием" на Черном море

Россия призвала США не "бряцать оружием" на Черном море

Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море.

Посольство ретвитнуло в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.

"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", - говорится в заявлении российской миссии.

Дипломаты предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море".

"Он отчаянно ищет предлоги - теперь уже открыто под флагом военных учений - для увеличения своего присутствия в регионе", - написали представители посольства.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России в регионе, в частности, с укреплением ВМФ.

Источник: РИА новости