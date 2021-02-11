Россия призвала США не "бряцать оружием" на Черном море
Посольство России в Вашингтоне призвало американских военных прекратить искать предлоги для присутствия в Черном море.
Посольство ретвитнуло в своем официальном аккаунте в Twitter сообщение Шестого флота ВМС США о совместных американо-турецких учениях в Черном море с участием двух эсминцев и двух разведывательных самолетов P-8A американских ВМС.
"Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своим делом в территориальных водах Соединенных Штатах. Мир и безопасность Черного моря не нуждаются в чужом вмешательстве", - говорится в заявлении российской миссии.
Дипломаты предположили, что Шестому флоту США "не терпится найти врага в Черном море".
"Он отчаянно ищет предлоги - теперь уже открыто под флагом военных учений - для увеличения своего присутствия в регионе", - написали представители посольства.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что усиление присутствия альянса в Черном море связано с действиями России в регионе, в частности, с укреплением ВМФ.
Источник: РИА новости
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