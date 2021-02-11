Си Цзиньпин заявил о катастрофе для мира при столкновении Китая и США
Председатель Китая Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что столкновение двух стран приведет к катастрофе для всего мира.
По его словам, сотрудничество — единственный выбор в двусторонних отношениях Пекина и Вашингтона.
«Китайско-американское сотрудничество во многом благоприятно как для США и Китая, так и для всего мира. Противостояние Китая и США абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», — приводит слова Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.
Председатель подчеркнул, что, несмотря на разные взгляды на некоторые вопросы, стороны должны разрешать разногласия на основе взаимоуважения.
Кроме того, Си Цзиньпин призвал возобновить механизмы диалога между Пекином и Вашингтоном, а также верно определять политику друг друга, чтобы избежать ошибочных расчетов и суждений.
Источник: РИА Новости
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