Дар убеждений: как Япония победила коронавирус без строгого карантина?

В Японии один из самых низких показателей смертности от коронавируса среди развитых стран.

При этом власти не вводили полного локдауна и тестировали своих граждан гораздо меньше, чем в других странах. Как правила, гены и менталитет помогли Японии в борьбе с пандемией?

Япония стала одной из первых после Китая стран, столкнувшихся с COVID-19, причем при довольно нестандартных обстоятельствах, пишет журнал Forbes. В феврале 2020-го круизный лайнер Diamond Princess с 3711 пассажирами прибыл в Йокогаму и был вынужден встать на карантин из-за вспышки коронавируса на борту: заболели в общей сложности 712 человек, из них 14 умерли. Японские власти увидели в этом прообраз своей собственной страны в условиях эпидемии. Возможно, именно это столкновение с опасностью заставило их тщательно продумать и подготовиться к ответу на вирусный вызов. И японская стратегия серьезно отличалась от стратегий других развитых стран.

Концепция «трех C»

Японские вирусологи решили, что нет смысла пытаться выявить и изолировать всех инфицированных людей — в стране с такой плотностью населения это было бы практически невозможно. Кроме того, это потребовало бы огромного числа тестирований, что также не имело бы большого смысла — основная масса инфицированных в Японии болели либо бессимптомно, либо с очень слабыми симптомами. По словам японского вирусолога Оситани Хитоши, члена экспертного совета, консультирующего правительство, «даже если бы мы тестировали каждого жителя хотя бы раз в неделю, мы все равно упустили бы какое-то количество инфицированных».

Вместо этого японские вирусологи пошли иным путем, подсказанным опытом Diamond Princess. На этом судне были медики, соблюдавшие все утвержденные антивирусные протоколы — и тем не менее заразившиеся. Следовательно, решили вирусологи, наиболее вероятный способ передачи коронавируса — воздушно-капельный. Уже с марта 2020-го японцев стали призывать избегать «трех С»: закрытых пространств, заполненных людьми помещений и близких контактов (closed spaces, crowded places and close-contact settings). Соответствующие объявления присутствовали во всех средствах массовой информации и в социальных сетях. Как показали опросы через несколько месяцев, это дало результаты: большинство японцев избегали «трех С», а само словосочетание было даже провозглашено новым словом года.

Все эти меры носили именно рекомендательный характер — японская конституция, принятая после второй мировой войны под контролем американской оккупационной администрации, не дает правительству полномочий запрещать людям находиться на улице или закрывать бизнесы, как это делалось в Европе и Северной Америке. Здесь в полной мере проявилось такое свойство японского характера, как почтение к власти и порядку: в большинстве случаев японцы добровольно следовали предписаниям и совершенно не собирались обсуждать, умаляет ли ношение масок их свободу и человеческое достоинство, как это часто происходило в США и некоторых европейских странах. «Иногда нас критикуют за то, что мы слишком однородное общество, но на этот раз это явно сыграло для нас положительную роль», - заявил Нисимура Ясутоши, член правительства, ответственный за борьбу с пандемией. При этом учебные заведения были закрыты на несколько месяцев, а правительство компенсировало бизнесу затраты на вынужденный отпуск родителей, которым пришлось оставаться дома с детьми

Нестандартный подход

В этом плане японская модель была похожа на шведскую: в обеих странах граждане в большинстве доверяли правительству и следовали рекомендациям добровольно, а не по принуждению.

Объявление в середине апреля чрезвычайного положения в стране не привело к повсеместному закрытию ресторанов и кинотеатров. Результаты моделирования на самом быстром в мире суперкомпьютере Фугаку показали, что, например, «шахматная», диагональная рассадка в метро при достаточной вентиляции и ношении медицинских масок снижает риск инфекции на 75%. В отношении ресторанов было рекомендовано ограничить число людей за одним столом четырьмя. Поскольку главным путем передачи инфекции считался воздушно-капельный, важную роль стал играть контроль чистоты воздуха. Он осуществляется с помощью счетчиков углекислого газа — показатель ниже 1000 единиц на миллион считается безопасным в плане вероятности заражения от возможных носителей вируса, находящихся в том же помещении.

Что же касается медицинских масок, то многие японцы использовали их и раньше. Но после того, как это стало повсеместным, неожиданным показателем их эффективности стало резкое, в 100 раз, снижение заболеваний сезонным гриппом: в 2020 было зарегистрировано всего 148 случаев за 10 недель, в то время как средняя величина за такой же период за предыдущие 5 лет — 17 000.

Не менее важную роль сыграла японская организация системы здравоохранения, где ведущая роль отведена 460 региональным центрам здравоохранения (hokenjo), созданным еще в 1937 году. Частично эти центры финансируются центральным правительством, частично — префектурами, где они расположены. Эти центры координировали всю работу медицинских учреждений в своих округах. Уже в феврале 2020 года при них были созданы центры по консультации и координации государственных и частных медицинских учреждений для борьбы с вирусом. Именно там в марте 2020-го стали заниматься отслеживанием кластеров инфицированных людей.

Вместо малоуспешных попыток сплошного тестирования медики отслеживали контакты уже выявленных зараженных людей, которых затем размещали в больницах или специально переоборудованных гостиницах, вне зависимости от симптоматики и тяжести протекания болезни.

Однако уже к началу апреля система начала захлебываться: свободных коек оставалось все меньше. Тогда людей с бессимптомным или легким течением болезни стали отправлять на самоизоляцию домой. А региональные центры сумели быстро выстроить систему сортировки пациентов, и тяжелые случаи направлялись в специализированные клиники.

В совокупности все эти меры дали результат: уже к концу мая пик заражений был пройден, и правительство посчитало возможным снять значительную часть ограничений, поскольку число новых случаев заражения упало ниже 0,5 на 100 000 человек.

Вторая волна

Однако радость оказалась недолгой: уже в июне началась вторая волна заражений, к середине лета вдвое превысившая первую. Приход второй волны прогнозировался вирусологами во всем мире, но в Японии она началась раньше, чем в Европе и Америке. Власти вновь усилили информационно-пропагандистскую кампанию, призывающую людей больше оставаться дома, ограничить контакты и т. п. Были отменены или перенесены на год практически все летние фестивали, выставки и спортивные состязания. Олимпийские игры-2020, которые должны были состоятся в Токио, перенесли на 2021-й еще в марте 2020 года. Вторая волна пошла на спад и стабилизировалась в начале осени, но на существенно более высоком уровне, чем после первой волны. При этом смертность во второй волне была ниже, чем в первой.

Однако уже в конце октября началась третья волна заражений и смертей, в несколько раз превысившая первые две волны. Количество умерших удвоилось менее чем за два месяца. К концу января в Токио больничные койки были заполнены на 73%, а палаты интенсивной терапии — на 113%. Правительство, по мнению Шигеру Оми, главы экспертного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве, слишком долго не решалось вновь ввести чрезвычайное положение из экономических соображений, чем ухудшило ситуацию, особенно в период новогодних праздников.

7 января после обращения нескольких губернаторов провинций, премьер Суга ввел чрезвычайное положение в четырех провинциях, к которым вскоре добавились еще семь, включая Токио, Осаку и Нагою — регионы, где проживает наибольшее число людей и где создается около двух третей ВВП. Но и в этом случае ограничения были существенно мягче, чем в Европе и Америке, и носили в основном рекомендательный характер: ресторанам рекомендовалось закрываться в 8 вечера, работодателям — по возможности отправить сотрудников на удаленку, а людям — оставаться дома.

Меньше чем через месяц японский парламент одобрил законы, дававшие правительству полномочия штрафовать рестораны и бары, нарушившие предписанное время работы. Такие меры на законодательном уровне не требовались, так как большинство заведений и так выполняло предписания властей. Однако премьеру Суга нужно было показать, что его правительство настроено решительно: уровень одобрения его администрации упал до 42%. Несмотря на урон для экономики, население на 90% поддерживало введение ограничений, показал опрос в конце января.

Уже с середины января произошел перелом тенденции, и число новых случаев заражения стало снижаться. Тем не менее в начале февраля правительство продлило режим чрезвычайного положения еще на месяц. Однако продление чрезвычайного положения свидетельствует о том, что на этот раз, перед лицом быстрого роста смертности от COVID-19, власти решили не рисковать. Тем более что, несмотря на снижение числа новых инфицированных, количество смертей пока почти не снижается. Что же касается экономики, то 2020 год в Японии, как и в большинстве других стран, стал провальным, несмотря на отскок вверх более чем на 5% в III квартале.

Почему у Японии получилось

После введения второго чрезвычайного положения эксперты заговорили о кризисе «японской модели» борьбы с коронавирусом, основанной на отслеживании контактов инфицированных и локализации кластеров при минимальных ограничениях для экономики. Несмотря на неблагоприятное развитие эпидемической ситуации, нельзя отрицать, что в Японии она существенно лучше, чем в большинстве других развитых стран. Число инфицированных на 1 млн населения в Японии в десятки раз ниже, чем в США и Европе (и почти в девять раз ниже, чем в России). Та же картина — и по смертности на 1 млн человек. Как это оказалось возможным в стране с очень высокой плотностью населения, где к тому же почти треть населения — старше 65 лет, то есть входит в группу риска?

Единого мнения у экспертов нет, но есть несколько факторов, которые могут объяснить японские успехи. Во-первых, японцы сами по себе — очень здоровая нация. Лишь 4,2% японцев страдают от ожирения — это в 10 раз меньше, чем в США (ожирение считается отягчающим фактором при коронавирусе). У японцев имеются генетические отличия от европейцев, а некоторые исследователи утверждают, что в далеком прошлом (5000-25 000 лет назад) в Восточной Азии уже были коронавирусные эпидемии, азиатские предки уже выработали антигены, поэтому у нынешнего населения сопротивляемость коронавирусу «зашита» на генетическом уровне. Два исследователя из Йельского университета, Акико Ивасаки и Натан Грубау, в своей научной статье «Почему в Японии так мало случаев COVID-19?» рассмотрели целый ряд работ на эту тему.

Косвенным доказательством этой точки зрения можно считать данные по некоторым другим азиатским странам, таким как Южная Корея, Вьетнам, Таиланд и Монголия, которые существенно лучше даже японских показателей. Сюда же относится и такой аргумент: во многих азиатских странах детские прививки обязательны, а это также повышает сопротивляемость организма. Кроме того, по утверждению индийских иммунологов, люди, живущие в таком климате, как в Индии, с самого детства подвергаются воздействию самых разных патогенов, что вырабатывает у них сильный природный иммунитет.

Во-вторых, одним из факторов японского успеха считается японская система здравоохранения и ее региональные центры, обеспечившие координацию медиков и эффективное отслеживание контактов зараженных (этим занимались более 25 000 специально обученных людей).

Наконец, традиционная любовь к чистоте и высокие стандарты гигиены, дисциплина японцев и доверие к властям также сыграли далеко не последнюю роль. Как и в Швеции, японское правительство юридически не имело возможности издавать жесткие запреты и полагалось больше на убеждение своих граждан. Это оказалось достаточно эффективным, хотя вряд ли могло бы сработать в Америке и во многих европейских странах.

Япония не торопится с вакцинацией — в самом лучшем случае она может начаться в конце февраля или начале марта 2020 года. Японские регуляторы всегда настаивали на том, что клинические испытания новых лекарств должны проходить в самой Японии, чтобы доказать безопасность и эффективность именно для японского населения. Ситуация с вирусом в Японии далеко не так критична, как в других странах, она может позволить себе не торопясь исследовать их опыт и последствия вакцинации, прежде чем начинать ее самой.

Схожей позиции придерживается и ряд других относительно благополучных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Профессор Национального университета Сингапура Джереми Лим сформулировал «азиатское» отношение к вакцинации кратко: «Неважно, насколько быстро вы это проведете. Важно, с каким результатом вы закончите». А профессор Австралийского национального университета Рамеш Такур достаточно безапелляционно заявил: «Запад должен завидовать тому, как Япония ответила на вызов COVID-19». Правда, является ли успех Японии заслугой ее властей, системы здравоохранения или далеких предков, прошедших через коронавирусные инфекции тысячелетия назад и сохранивших для потомков генетическую память об этом, — пока можно только гадать.

Источник: centralasia.media