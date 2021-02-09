Ковид-19 – уроки и ближайшее будущее, - М.Иванов

Самое логичное для организаторов пандемии – повторить ее с другим вирусом

Год 2020 закончился. Времени для осмысления опыта, нового понимания, привнесенного пандемией Ковид-19 – было достаточно. Позвольте поделиться.

1. Можно ли было справиться с болезнью с меньшими жертвами и потерями среди россиян?

2. Достигли ли организаторы пандемии своих целей?

3. Чего ожидать в 2021 году? Повторятся ли подобные пандемии?

4. Как воспользоваться новым опытом, новыми знаниями для сбережения жизней и благополучия россиян?

Можно ли было справиться с болезнью с меньшими жертвами и потерями среди россиян?

Коротко – да, можно было. Завороженность "образованного российского общества" Западом убила большинство тех россиян, кто действительно погиб от пандемии.

В самом начале пандемии, в марте – мне посчастливилось на отслеживаемых мною медицинских и прочих альтернативных, "антимейнстримных" сайтах найти информацию о эффективном лечении Ковид-19. Из-за массового распространения антималярийных препаратов (гидроксихлорохина, синтетического аналога хинина) в тропических странах, и из-за опыта применения их же на заболевших предыдущим вирусом SARS-CoV-1 в 2003 году в Китае и соседних странах – была быстро выявлена их эффективность и для Covid-19 вызываемого "новым" вирусом с почти тем же названием. Дальнейшим прорывом стала гипотеза нескольких врачей (в первую очередь отметим нью-йоркского врача Зеленко) о совместном применении гидроксихлорохина, сульфата цинка и антибиотиков типа макролидов 2-3го поколений.

Эффективность этой комбинации оказалась высочайшей. Страны и врачи, применявшие этот протокол, свели смертность практически только к случаям позднего начала лечения или тяжелых сопутствующих заболеваний.

И тут Россия поддалась общей для Запада динамике и сильно проиграла. Почти вся верхушка российской власти, руководства профильных министерств и ведомств оказались настолько заражены умственной зависимостью от Запада – что для них оказалось неприемлемым поставить под сомнение любые официальные взгляды и ВОЗ, и ведомств здравоохранения других стран, позиции врачебных и фарма-ассоциаций, отдельных фармакомпаний. А ведь их лживость, несостоятельность были видны с самого начала! Чего стоит только позиция ВОЗ по нежелательности использования гидроксихлорохина со ссылкой на анализ от "исследовательской компании" Surgisphere, сформированной только что, во главе с бывшим врачом, уволенным за врачебные ошибки, с бывшей порноактрисой в роли маркетинг директора, и неудавшимся писателем-фантастом в роли научного директора. Понятно, что собрали актеров, клоунов-неудачников, которым терять нечего было….а сама ВОЗ что, лучше? Финансируется большей частью правительством США и фондом Билла и Мелинды Гейтс. Того самого Гейтса, который уже несколько лет как во главе общественных инициатив по борьбе с предстоящей, а потом и с уже случившейся пандемией. Организатор "командно-штабных учений" октября 2019 года ("Событие 201") по реально разразившейся месяц спустя пандемии. А ведь на позицию ВОЗ, как оказывается, финансируемой Биллом Гейтсом – организатором множества "предсказаний" о пандемии - ВОЗ, формирующей свои взгляды со ссылкой на нерадивого врача, порноактрису и писателя-фантаста, в самой России органы здравоохранения ссылаются как на истину в последней инстанции, в большинстве вопросов, имеющих хоть какое-то отношение к здоровью. Хоть в борьбе с курением, хоть в рекомендациях по питанию, хоть во время пандемии. Частичным достижением стало хотя бы то, что гидроксихлорохин не исключили из рекомендаций Минздрава, но одновременное его использование с цинком и азитромицином в рекомендации не вошло.

Летом началось продвижение фапиравира как средства против коронавируса, он же ремдесивир, он же короновир. Неудавшееся средство борьбы с вирусом Эбола в 2014 году, очень дорогое, пропихиваемое как ответ на каждую вирусную эпидемию последних десяти лет, без единого независимого исследования, доказывающего его действенность против коронавируса. Токсичное, с множеством осложнений и побочных эффектов (чаще всего против почек) – настолько, что в пик пандемии японское правительство отказывалось разрешить его испытания даже на добровольцах. И ведь кто-то же сумел протолкнуть его одобрение на широкое применение в России, не то что испытания. Наверное, еще один отчет-рекомендацию от ВОЗ прислали, от тех же креативных авторов?

Я начал рассказывать про альтернативные подходы хотя бы родственникам, коллегам и друзьям – и помогать им с лекарствами, если они не могли быстро их купить. Результаты говорят сами за себя. Конечно, заболели за год многие – в моем случае от двух подростков 17-18 лет до двух пожилых людей до 75 лет с неидеальным здоровьем. Но из двадцати человек, воспользовавшихся моими советами в моем ближайшем окружении, все переболели легко. Только у двоих пока случилось поражение легких до 25%, зафиксированное на КТ. В обоих случаях гидроксихлорохин и цинк начали принимать только через несколько дней после пика симптомов – положились на врачей, который отсоветовали "слушать шарлатанов". А все, кто начали следовать протоколу сразу, обошлись быстрее и легче, без поражений легких.

Огорчает только, что можно было спасти тысячи россиян, умерших именно от Ковид-19, без подтасовок медицинской отчетности (которые, очевидно, тоже были…. А иначе как объяснить почти полное исчезновение смертности от сезонного гриппа?). Чудо-протокол ГХХ+Цинк+макролиды стоит сущие копейки по сравнению с фапиравиром. Большая часть стоимости альтернативного протокола приходится на 5-дневный курс общераспространенных макролидных антибиотиков типа азитромицина или кларитромицина, подстраховывающих от бактериальной пневмонии на фоне вирусного поражения легких.

Уже много позже, к осени, было найдено не менее эффективное действие ивермектина против коронавируса. Ивермектин – противопаразитное средство для животных, и потому в итоге оказался намного реже используемым, чем ГХХ+Цинк, так как и ГХХ, и сульфат цинка по отдельности применялись по всему миру с незначительными побочными действиями миллионами людей по всему миру многие десятилетия.

Чтобы читателям не зависеть от высказанных здесь мною взглядов на медицинские вопросы – обратитесь сами к приведенным здесь ссылкам, и особенно к ресурсу, объединяющему тысячи добросовестных докторов в западном мире, не согласных с официальной точкой зрения - "Ассоциации американских врачей на передовой".

Главный урок на будущие эпидемии, которые, вероятно, господин Билл сотоварищи сейчас нам лихорадочно готовят – быстрее искать медицинский взгляд, независимый от глобалистского истеблишмента.

Достигли ли организаторы эпидемии своих целей?

Вопрос предполагает, что эпидемия была спланирована и организована из единого центра. Важно ли это? Если от правильного ответа на этот вопрос есть важные последствия для здоровья людей – большинство независимых исследований говорят в пользу искусственного характера данного вируса. Почему российская власть говорит иначе? Ну так и про 11 сентября 2001 года наша власть все еще повторяет официальную американскую точку зрения, хотя факт обрушения небоскребов в Нью-Йорке с помощью термитных взрывчатых веществ и технологий профессионального обрушения ненужных зданий (controlled demolition) доказан исчерпывающе и полностью. Ученые много лет диссертации пишут с публичной их защитой – например, здесь. Можно долго еще сравнивать разные версии, кто именно организовал выкуп зданий в лизинг и контроль над ними, их минирование, контроль над вывозом и утилизацией обломков зданий, различные операции прикрытия. Но сам физический, научный факт уже непреложен, как и его цель в дестабилизации Ближнего Востока в рамках прежнего, неудавшегося проекта по установлению "нового мирового порядка" под вывеской глобальной войны с террором. Просто некоторые вещи в научной статье высказать – и доказать – можно, а в мире Realpolitik, сказав А, нужно и Б говорить, и часто это означает серьезный конфликт.

Для целей данного вопроса – вирус определенно искусственный. Вероятность случайного возникновения выявленных генетических последовательностей очень мала.

Нет, цели искусственной пандемии достигнуты не полностью. Отчет Всемирного Банка уже в марте 2020 года проговоривается, что ожидается колоссальная смертность от коронавируса в развивающихся странах. Сотням миллионам людей в 2020 году несказанно повезло – выведенный негодяями штамм вируса оказался уязвим от дешевого препарата, массово используемого, в том числе и профилактически, против малярии, распространенной именно в бедных густонаселенных странах. И если вирус - искусственный, а во главе процесса стояли Гейтс и прочие персонажи, уже много лет озабоченные чрезмерным ростом населения – то, наиболее вероятно, вирус преследовал три главные цели:

Цель 1: Вызвать массовую гибель людей в густонаселенных развивающихся странах Азии и Африки, коллапс их экономик, подготовить их правительства к принятию нового экономического порядка под предлогом "финансово-экономической помощи" - на любых условиях.

Цель 2: Подготовка "великой перезагрузки" (или, как точнее это переводит с английского А.Фурсов), "великое обнуление" мировой экономической системы для установления нового мирового экономического порядка – в обстановке массовых смертей, падения ВВП во всем мире, быстрого роста долгов перед финансовыми глобалистами и экономического хаоса. Масштабная смена собственности и контроля в экономике и во власти. Единая, еще более жесткая финансовая система как основа для единого политического контроля над всем миром.

Цель 3: Смена власти в Китае на прозападную фракцию "комсомольцев" и последующее подчинение Китая новому мировому порядку - как убедительно доказано Н.Вавиловым во многих статьях и выступлениях.

Данное невероятное везение человечества, к сожалению, означает лишь неизбежность повторения попыток пандемий в ближайшем будущем. Возможно – еще в конце 2021 года. Здесь и ответ на третий вопрос данной статьи:

Чего ожидать в 2021-2022 годах?

За долгие годы работы в западных компаниях я хорошо изучил западный научный и управленческий подход. Предположу: сейчас, когда вы читаете эту статью, где-то в США или Великобритании сидит группа из 10 – 12 проектных руководителей, специалистов за длинным столом, где с одного торца которого – большой экран для проектора. На экране сменяются слайды в Powerpoint, наверное, со следующими темами и заголовками:

· Ход проекта "Чистая Земля 1.0" в 2020 году

· Что пошло не так – ключевые уроки

· Недооценка использования распространенных препаратов для лечения новых вирусов

· Влияние альтернативных экстремистских медицинских сайтов

· Взаимодействие, влияние на органы здравоохранения ключевых стран-целей

· Учет накопленного опыта для перезапуска проекта

· Предлагаемые сценарии перезапуска – сравнение

· Проектная команда рекомендует сценарий С с запуском в ноябре 2021 года

….. ну и так далее.

Самое логичное для организаторов пандемии – повторить ее с другим вирусом. Они уже объявили глобальное потепление как катализатор для условий возникновения новых вирусов (изменение среды обитания животных – природных носителей вируса, и прочая чушь). Поэтому появление нового вируса послушные им СМИ объявят как печальное доказательство правоты озвученных гипотез.

Не факт, что они успеют повторить проект уже в наступившем, 2021 году. Наверняка были запасные варианты, не выбранные из-за их высокой летальности, или наоборот – неподтвержденной эффективности. Однако им нужно успеть учесть то, что не по их плану в 2020 году. Проектную команду будут очень торопить – как торопили организаторов майдана на Украине к его проведению в 2013 году вместо периода следующих президентских выборов 2015 года, и потому они, торопясь, наделали ошибок, которые помогли случиться Русской Весне.

Как воспользоваться новым опытом, новыми знаниями для сбережения жизней и благополучия россиян?

Жертв - по сравнению с замыслом организаторов – оказалось очень мало. Вряд ли они так ошибутся в следующий раз, и наверняка используют более летальный вирус. Но теперь мы многое знаем, и должны учесть все это:

Солидарность населения, взаимопомощь между поколениями

Жестокая ирония 2020 года заключалась в том, что бедные страны, одна из целей пандемии, пострадали меньше из-за доступности антималярийных препаратов. А вот пожилые жители Запада стали главной жертвой пандемии. Точнее – они стали жертвой потребительского общества, где пожилые родители нежеланны в домах своих детей, но уже не могут позволить себе самостоятельную жизнь в своем жилище. Собранные вместе в домах престарелых, да еще и отягощенные десятилетиями убивающего их здоровье высокоуглеводного питания, приема лекарств-статинов против вымышленной холестериновой проблемы, проистекающего из этого высокого уровня сердечно-сосудистых заболеваний, диабета-2, болезней Альцгеймера и Паркинсона – они и стали наибольшей группой умерших от Ковид в западном мире.

Нужны социальные выплаты не только на детей (отличная инициатива, практически спасшая российскую экономику в 2020 году) – но и увеличенные пенсии. Разумным решением здесь будут механизмы типа "безусловного базового дохода" или "национального дивиденда" - потому что они и добавляют спрос в экономику, и поддерживают в первую очередь самых малоимущих. И все еще нужны решения, как максимально сохранять пожилых в общении с остальными поколениями, а не в замкнутых пространствах домов для стариков. Иначе увеличенное благополучие среднего россиянина, при выросших доходах в новой экономической модели, спровоцируют многих избавиться от заботы о пожилых через дома для престарелых, а не через поддержание их достойного существования в своем или в их отдельном доме или квартире. Нужны подходы, поощряющие благополучные семьи принять в свой круг заботы не только детей-сирот через усыновление – но и стариков, как своих, так и чужих. Сохраняющие общение с младшими поколение старики, но при этом способные жить в своих отдельных жилищах – лучший способ спасти стариков от следующих пандемий.

Фармакология - за пределами официальных взглядов на медицину, давно порабощенных интересами глобальных фармакомпаний, есть много добросовестных врачей и интернет-активистов. Их нужно быстро отрабатывать, проверять, и не доверять официальным западным новостям и рекомендациям. "Альтернативщики" быстрее заметят новые, а иногда и очень старые способы борьбы с возбудителем и с болезнью. Такие врачи, такие активисты есть и у нас, в России: бывший военный врач С.Ю.Родионов, уже давно пытающийся привлечь внимание к старым, массовым препаратам времен Великой Отечественной войны типа гексаметилентетрамина. Не было ведь массовых вспышек гриппа и других вирусов в воюющей Армии, несмотря на тяжелейшие условия солдат. Зато был массовый профилактический прием таблеток "кальцекс", он же гексаметилентетрамин, он же уротропин, он же метенамин.

Гидроксихлорохин и цинк, ивермектин теперь против следующей пандемии вряд ли сработают. Негодяи проверят новый вирус в первую очередь на его способность преодолеть действие уже известных протоколов против Ковид-19.

Нужна способность быстро производить базовые субстанции. В пик пандемии Ковид-19, Индия, главный производитель гидроксихлорохина, ввела смертную казнь за несанкционированный вывоз препарата из страны. Их понять можно – им нужно было в первую очередь спасать свое полуторамиллиардное население. И они справились! Гораздо лучше, чем большинство западных стран. Именно сейчас, в ближайшие месяцы нужно заказывать и устанавливать новое оборудование на российских фарма-заводах, с государственными заказами, кредитами и субсидиями. Нам не нужны "чудо-молекулы" от фарма-ТНК последних лет, большинство из них как раз и есть выгодное им шарлатанство. Нам нужны базовые, проверенные субстанции, производимые массово внутри страны.

Лучшая борьба есть упреждающий удар. России нужно создать международный трибунал по преследованию, поимке и наказанию организаторов пандемии. И по защите подлинных "узников совести" Запада на территории России. Высмеиваемый или игнорируемый западным истэблишментом в начале, этот подход привлечет много новых "эдвардов сноуденов" в Россию, укрыться от своих хозяев, поделиться инкриминирующей их информацией, облегчить свою совесть – как бы последнее ни казалось бы неуместным для западного взгляда на жизнь.

Навальный на территории Германии – как злой клоун, актер в проекте, проплаченном западными спецслужбами. А вот убежавший в Россию микробиолог или специалист-фармацевт и поможет своими знаниями спасти людей, и поможет вскрыть суть новых атак и их организаторов.

Питание и подход к сердечно-сосудистым заболеваниям. Как и в пандемии 2020 года, самыми незащищенными группами снова окажутся не только пожилые, но и жители всех возрастов - жертвы вымышленных концепций в питании и фармацевтике. Настал момент резко сменить в России рекомендуемую по всему миру схему питания с избыточными углеводами и постоянными попытками сделать мясные и молочные продукты вне закона. Избыточные углеводы в питании – главная причина большинства сердечно-сосудистых заболеваний, избыточного веса, диабета 2 типа. А именно эти факторы стали главными отягощающими условиями и причинами повышенной смертности от Ковид-19. Подробности – смотри здесь, в одной из прежних статей по теме.

Восстановление здравоохранения - достаточного числа больниц и мест в них, увеличение числа врачей пригодится и для мирной жизни без эпидемий, и для следующей искусственной пандемии. Это зависит от следующего пункта – финансовой и экономической модели России. Частный финансовый кредит дискредитировал себя в пандемию полностью. Лучше выстояли экономики на основе не-частного (государственного и "провинциального" кредита): Китай, Япония, Германия, Южная Корея.

Образование – сегодня и на будущее. Пандемия – повод не для большего дистанционного образования, а повод для скорейшего возвращения к своей, российской системе образования, не нуждающейся в заграничном одобрении каждого слова в учебниках и каждого методического приема. Больше учителей, оплачиваемых минимум вдвое выше сегодняшнего. Знания, а не "компетенции"! Да, профинансировать такой разворот сможет только новая финансовая система страны. Нашим вдохновением должен быть запуск Сталиным новой системы образования, начавшийся в 1943-1944, в разгар жесточайшей войны. Системы образования, финансируемой даже в те тяжелые годы на уровне втрое выше нынешнего, относительно размера экономики.

Экономика. Главным оружием Китая против эпидемии стала их блестящая экономическая и финансовая система.

Нельзя просто дожидаться осенних выборов в Думу, пока там появятся несколько десятков депутатов новой формации от "Справедливой России – За Правду" и будут долго убеждать власти и население России в необходимости новой экономической политики, используя вновь обретенную Думскую трибуну. Может оказаться слишком поздно! Изменения в эту сторону нужны сейчас, весной 2021 года. Подробнее? Например, экономическая программа - Курс Благополучия, www.kursblag.ru. В политическом поле – уже появилась хорошая программа у партии "За Правду". Только такая экономическая система выдержит удар следующей, более опасной пандемии.

Оборона и силовая компонента. Следующая пандемия будет фоном для военных попыток приблизить единый политический контроль над миром. Как и здравоохранение, и образование, усиление силовой возможности России срывать замыслы организаторов следующих пандемий и катастроф – потребует намного больших финансовых ресурсов. И их может обеспечить только новая экономическая модель, новая финансовая система страны.

Желаемый результат спустя 5 лет - в критический момент противник должен знать, что выявленный организатор пандемии, не являющийся политическим лидером государства, будет наказан демонстративным ударом неядерной боеголовки прямо в спальню его роскошного особняка. А ответный удар по России должен быть невозможен, ни обычный, ни ядерный. Десятки тысяч противоракет на российской стороне, и угроза удара еще нескольких тысяч неядерных боеголовок на разных, не-перехватываемых носителях, должны перевести ситуацию в плоскость переговоров о выдаче на международный трибунал остальных организаторов и исполнителей пандемии. Например, в Красноярске или Чите. Пусть посмотрят на карту и представят, что это хотя бы гипотетически может случиться. Этого не успеть достичь к следующей пандемии 2022 года, но ее организаторы и исполнители должны впервые хотя бы заподозрить свою перспективу встретить спустя несколько лет очередной Новый год в одном из учреждении российского ФСИН, с трескучими морозами на улице.

Климат и продовольствие. Мы живем в последние несколько лет относительно теплого климата. Дальше – несколько десятилетий Большого Солнечного Минимума. Большой шанс первого очень холодного сезона в северном полушарии уже в конце 2021 года. Следующая пандемия придется на первые годы резкого сокращения производства продовольствия по всему миру. Государства сильно ослабнут, с экономикой, уже искаженной борьбой с вымышленным глобальным потеплением, и с реальностью нехватки еды, высоких цен на все продукты, нехваткой утепленных зданий. В этих условиях борьба с очередной пандемией будет намного тяжелее – когда многие выздоравливающие не смогут позволить себе купить качественную еду (она сильно подорожает), и будут восстанавливать силы в холодных домах и квартирах.

У России отличный шанс выстоять и здесь – но наши районы выращивания продовольствия сильно сдвинутся на юг. Экспорт продовольствия сильно сократится – хватило бы себе самим! Утепление домов, дополнительная тепло- и электрогенерация в городах, миллионы квадратных метров новых теплиц для выращивания продовольствия - потребуют триллионных затрат. Опять же – без новой экономической модели, без новой финансовой системы с этим будет не справиться.

Подытожим:

Многие жизни можно было спасти – и по миру, и в России.

Замысел организаторов этой искусственной пандемии сработал лишь частично.

Будут новые попытки "обнулить" жизни многих по всему миру

Мы, Россия, можем выиграть в следующих ударах – но для этого нужно менять курс сейчас!

Нужна новая экономическая модель. И освобождение умов от зависимости от Запада.

Источник - Завтра