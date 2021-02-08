Иран направил ноту протеста России

Иран направил ноту протеста России

Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом, передает РИА Новости.

«Через посольство нашей страны в Москве Министерству иностранных дел России была передана нота протеста»,— цитирует издание официального представителя МИД Исламской республики Саида Хатибзаде.

Хатибзаде пояснил, что это связано с публикацией на арабоязычной версии страницы МИД России в Twitter поста, в котором упоминался «Арабский залив». Речь идет о сообщении, в котором говорится о встрече замминистра иностранных дел Мизаила Богданова с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни.

Иран единственный из стран Персидского залива использует название рекомендованное Организацией объединенных наций (ООН) название «Персидский залив». Арабские страны, расположенные к северу от залива, с 1960-х годов придерживаются названия «Арабский залив».

Иран не признает названий «Арабский залив» и использует только термин «Персидский залив». Тегеран не считает последний вариант именования беспристрастным и рассматривает его использование как вклад в отказ от исторического названия.

Источник: Элгезит