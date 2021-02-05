В России мужчина выпал из окна 17 этажа на коляску с ребенком. Оба погибли
В Воронеже мужчина выпал из окна многоэтажного дома на коляску с ребенком. Оба погибли, сообщили ТАСС в городской службе скорой медпомощи.
«Мужчина, выпавший из окна, погиб. Выезжали бригады: фельдшерская, врачебная и реанимация. Ребенок, который был в коляске, умер в машине скорой помощи», - сообщили в службе.
По данным пресс-службы Следственного управления СК РФ по Воронежской области, после смерти шестимесячного ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным следствия, выпавшему из окна 17-этажного дома студенту было 20 лет.
Источник: centralasia.media
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