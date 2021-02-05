(Фото) В Узбекистане начали производить каменную бумагу 

В Узбекистане начали производить каменную бумагу
Президент Узбекистана во время поездки в Ферганскую область посетил предприятие "Fergana stone paper" в городе Фергане, где запущено накануне в пилотном режиме производство каменной бумаги на основе уникальной технологии из Китая, сообщило сегодня агентство УзА.
По словам Мирзиёева, изготовление бумаги - одно из древних направлений ремесленничества. «В свое время самаркандская бумага славилась на весь мир. «Это предприятие - восстановление исторических традиций на промышленном уровне», - сказал узбекский лидер.
По мнению специалистов, каменная бумага имеет ряд преимуществ. Во-первых, для изготовления целлюлозной бумаги используется много воды, что делает ее непригодной для дальнейшего использования из-за вредных веществ в составе. А при производстве бумаги из камня вода не используется.
Во-вторых, у такой бумаги выше прочность и долговечность. Она стойка к влаге и загрязнению. Поэтому каменную бумагу удобно использовать в полиграфии, производстве упаковки и обоев. Она пользуется высоким спросом на внешнем рынке.
На предприятии «Fergana stone paper» трудятся 60 человек, налажено производство 9 тысяч тонн каменной бумаги в год.
Данный проект был представлен Мирзиёеву во время поездки в Ферганскую область 6 мая 2019 года.
Источник: Кабар
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