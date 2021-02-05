США повысят лимит на прием беженцев
США повысят лимит на прием беженцев до 125 тысяч в год, заявил президент США Джо Байден.
"Сегодня я одобрю исполнительный указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы приема беженцев, чтобы помочь беспрецедентной нужде в этой программе в глобальном масштабе", - сказал Байден, выступая с программной речью по внешней политике в госдепартаменте.
"Этот исполнительный указ позволит нам вновь поднять прием беженцев до 125 тысяч человек в первом же финансовом году администрации", - заявил Байден.
При экс-президенте Дональде Трампе США практически перестали принимать беженцев, установив на 2021 год лимит в 15 тысяч человек. Кроме того, де-факто беженцев практически не принимают из-за пандемии коронавируса.
Источник: РИА Новости
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!