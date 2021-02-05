Президент США призвал немедленно освободить Алексея Навального

Президент США призвал немедленно освободить Алексея Навального

Арестованный российский оппозиционер Алексей Навальный должен быть немедленно освобождён. Об этом на встрече с сотрудниками Госдепартамента заявил президент США Джо Байден.

Президент Байден упомянул о недавнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. По словам Байдена, в беседе он подчеркнул, что времена, когда Соединённые Штаты сдавались перед активностью России, закончились. Среди подобных действий России президент упомянул вмешательство в выборы и кибератаки.

При этом Байден сообщил собравшимся, что Москва всё еще полна решимости нанести ущерб американской демократии. "Мы сможем эффективнее противостоять России, если будем действовать в координации с нашими партнерами", – добавил президент.

В своём выступлении американский лидер также подчеркнул, что намерен возродить тесное сотрудничество Вашингтона с международным сообществом.