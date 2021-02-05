Соратники Навального не планируют новые митинги в его поддержку до весны

Соратники Навального не планируют новые митинги в его поддержку до весны

Соратники Алексея Навального в ближайшее время не планируют проводить митинги в поддержку арестованного политика. Об этом в эфире передачи Navalny.LIVE заявил глава региональных штабов Леонид Волков.

Из-за массовых задержаний после акций 23 и 31 января, а также 2 февраля и последовавших арестов активистов очередной митинг может привести к тому, что работа команды Навального будет парализована, а сама эффективность уличных протестов спадет. Кроме того, ряду активистов в российских регионах могут угрожать уголовные дела за неоднократное нарушение правил проведения акций.

По словам Волкова, мирные протесты могут возобновиться весной.

Волков также рассказал о дальнейшей стратегии сторонников Навального. По его словам, сейчас соратники Навального совместно с Евросоюзом разрабатывают проект по поиску и изъятию зарубежных активов российских чиновников — в первую очередь из ближайшего окружения президента Владимира Путина. Незаконно нажитые средства, выведенные в Европу, по словам Волкова, должны вернуться в Россию.

Волков добавил, что соратники арестованного политика возлагают большие надежды на осенние выборы в Госдуму. По замыслу ФБК, большую роль во время выборов должно сыграть «умное голосование», предложенное ранее Алексеем Навальным. Проект предусматривает голосование за любого перспективного оппонента «Единой России». По словам Волкова, оппозиция подготовит около 200 тысяч наблюдателей за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму.

В конце прошлого года СМИ со ссылкой на источники в администрации Путина сообщали, что Кремль намерен потребовать от «Единой России» на выборах в Госдуму безоговорочной победы.

23 января и 31 января в России прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Также митинги состоялись 2 февраля после того, как суд отправил основателя Фонда борьбы с коррупцией в колонию. В результате протестов, по данным «ОВД-Инфо», было задержано более 10 тысяч человек. Сотни людей суды отправили под административный арест.

Против ближайших соратников Навального возбуждены уголовные дела за нарушение на акциях протеста санитарных норм, введённых из-за коронавируса.

Источник: Азаттык