В США впервые министром стал открытый гей
Сенат США утвердил на пост министра транспорта Пита Буттиджича. 39-летний политик стал первым открытым геем в кабинете министров Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Associated Press.
По информации издания, ему будет поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.
Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана. Его кандидатуру одобрили 86 конгрессменов против — 13.
Буттиджич возглавил ведомство с 55 000 сотрудниками и бюджетом в десятки миллиардов долларов. Он пообещал оперативно приступить к работе по восстановлению доверия потребителей к транспортным сетям Америки, таким как авиалинии, автобусы, системы городского метро и Amtrak, и предотвратить резкое падение пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса.
Источник: Элгезит
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