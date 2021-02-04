В США впервые министром стал открытый гей

В США впервые министром стал открытый гей

Сенат США утвердил на пост министра транспорта Пита Буттиджича. 39-летний политик стал первым открытым геем в кабинете министров Соединенных Штатов. Об этом пишет агентство Associated Press.

По информации издания, ему будет поручено продвигать программу президента Джо Байдена по восстановлению национальной инфраструктуры и борьбе с изменением климата.

Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана. Его кандидатуру одобрили 86 конгрессменов против — 13.

Буттиджич возглавил ведомство с 55 000 сотрудниками и бюджетом в десятки миллиардов долларов. Он пообещал оперативно приступить к работе по восстановлению доверия потребителей к транспортным сетям Америки, таким как авиалинии, автобусы, системы городского метро и Amtrak, и предотвратить резкое падение пассажиропотока в условиях пандемии коронавируса.

Источник: Элгезит