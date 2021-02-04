Президент Узбекистана утвердил госпрограмму на 2021 год
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О государственной программе по реализации стратегии Действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения». Об этом сообщило агентство УзА.
В документе отмечается, что в рамках программы будут осуществлены проекта на сумму 29,4 трлн сумов и 2,6 млрд долларов США. (в 2020 году – 18,2 трлн. сумов и $10,3 млрд., из которых 8 млрд долларов США в рамках инвестиционной программы).
Из бюджета и внебюджетных фондов будут выделены средства на 19,4 трлн. сумов. Фонд реконструкции и развития Узбекистана направит 1,4 трлн сумов и 850 млн долларов США на осуществление программы.
Исполнители и банки направят 6,8 трлн сумов на реализацию госпрограммы. Объем средств международных финансовых институтов и грантов составит 1,8 трлн сумов и 1,7 млрд долларов США.
Источник: Кабар
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