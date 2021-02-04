Президент Узбекистана утвердил госпрограмму на 2021 год

Президент Узбекистана утвердил госпрограмму на 2021 год

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О государственной программе по реализации стратегии Действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год поддержки молодежи и укрепления здоровья населения». Об этом сообщило агентство УзА.

В документе отмечается, что в рамках программы будут осуществлены проекта на сумму 29,4 трлн сумов и 2,6 млрд долларов США. (в 2020 году – 18,2 трлн. сумов и $10,3 млрд., из которых 8 млрд долларов США в рамках инвестиционной программы).

Из бюджета и внебюджетных фондов будут выделены средства на 19,4 трлн. сумов. Фонд реконструкции и развития Узбекистана направит 1,4 трлн сумов и 850 млн долларов США на осуществление программы.

Исполнители и банки направят 6,8 трлн сумов на реализацию госпрограммы. Объем средств международных финансовых институтов и грантов составит 1,8 трлн сумов и 1,7 млрд долларов США.

Источник: Кабар