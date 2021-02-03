Украинская оппозиция намерена инициировать импичмент президенту Зеленскому
Фракция «Оппозиционная платформа - За жизнь» инициирует импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил народный депутат, сопредседатель партии ОПЗЖ Вадим Рабинович. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Сегодня впервые за всю историю существования независимой Украины были выключены сразу три ведущих телеканала. В ближайшее время мы проведем чрезвычайный съезд партии, который определит наши дальнейшие шаги. Мы инициируем процедуру импичмента президента Зеленского, который поиздевался над избирателями, над страной», - сказал Рабинович, выступая с трибуны Верховной Рады.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов – 112, Newsone и ZIK, которые связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Источник: centralasia.media
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