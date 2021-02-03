Две главные причины, почему Трамп проиграл на выборах

Две главные причины, почему Трамп проиграл на выборах

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа опубликовал исследование, подготовленное его главным социологом Тони Фабрицио. В документе он объяснил поражение Трампа на президентских выборах 2020 года.

Результаты исследования основаны на опросах, проведенных в 10 американских штатах: половина из которых перешла на сторону Байдена в 2020 году, хотя в 2016 поддержала Трампа.

В своем докладе Фабрицио отметил, что Трамп утратил поддержку в социальных группах, которые помогли ему победить в 2016 году, в первую очередь среди белых американцев.

Наибольшее падение популярности президента была зафиксировано среди избирателей возрастом от 18 до 29 лет и старше 65 лет. Трамп утратил былые позиции и среди богатых жителей пригородов.

Выделяются две причины подобной утраты доверия:

Первая — личное поведение президента

«Хотя большинство избирателей сказали, что не считают ни одного из кандидатов честным и заслуживающим доверия, у Байдена по этому показателю почти двукратное преимущество, особенно в штатах-перевертышах», - говорится в докладе.

Вторая причина — способ борьбы Дональда Трампа против коронавируса

Борьба с пандемией стояла главным вопросом для кандидатов президенты.

Большинство опрошенных сочли борьбу с вирусом важнее «открытия» экономики (на чем настаивал Дональд Трамп) и, в свою очередь, заявили, что Трамп плохо справился с пандемией коронавируса.

Как пишет Politico, пока неизвестно, читал ли исследование сам бывший президент.

Источник: centralasia.media