Инсайдерские распродажи как симптом. О глубине падения мировой экономики в 2020 году, - В.Катасонов

После финансового кризиса 2007-2009 гг. настоящего экономического оживления в мире не наступило.

Второе десятилетие XXI века было периодом стагнации, а в конце 2020 года в ряде стран обозначились признаки спада.

Даже такие заядлые глобалисты, как Клаус Шваб и Жак Аттали заговорили о кризисе капитализма и стали выступать за его замену другой моделью.

Начавшийся в IV квартале 2019 года спад в экономике прикрыли дымовой завесой – "пандемией". Мол, экономический кризис порожден не капитализмом, а неким вирусом. По всему миру были введены ограничения на нормальную жизнь людей и деятельность компаний, что еще больше подорвало экономику. По оценке МВФ, экономика развитых стран за 2020 год потеряла 5,8%. США завершили год в минусе на 4,3%, экономика зоны евро потеряла 8,3% за счет обвального падения в Испании (на 12,8%), Италии (на 10,6%) и Франции (на 9,8%). В Германии потери составили 6,0%.

В абсолютном выражении потери мировой экономики, по оценкам МВФ, в 2020 году составили 3,6 трлн. долларов, что соответствует суммарному годовому ВВП Франции и Испании, вместе взятых. Любой профессиональный и честный эксперт скажет, что прошлогодняя мировая рецессия – самая глубокая со времен кризиса начала 1930-х годов.

Однако мир пока не очень чувствует глубину экономического падения. Да, люди страдали от "самоизоляций", ограничений, запретов, от нагнетания атмосферы страха, но кризисные явления амортизировались, и прежде всего в развитых странах. Население получало так называемые "вертолетные деньги", а компаниям предоставлялись субсидии и почти беспроцентные кредиты. Кроме того, государства скупали корпоративные бумаги, поддерживая компании на плаву.

Первоисточником "денежного дождя" стали ведущие центробанки мира (прежде всего, ФРС США, ЕЦБ, Банк Японии, Банк Англии). В прошлом году они закачали в экономику денежную массу в 10 трлн. долларов. Вот последние данные по четырем центробанкам – ФРС США, ЕЦБ, Банку Японии и Народному банку Китая (НБК). Их суммарные активы в начале 2007 года (накануне мирового финансового кризиса) составляли 5 трлн. долл. На начало прошлого года (накануне "пандемии") – 19,2 трлн. долл. На конец 2020 года – 28,6 трлн. долл. Итого прирост за год составил 9,4 трлн. долл. На конец 2020 года активы у центробанков были следующими (трлн. долл.): ЕЦБ – 8,5; ФРС США – 7,3; Банк Японии – 6,8; НБК – 5,9.

Некоторая паника на фондовых площадках наблюдалась в марте 2020 года, когда еще не было принято решений о денежной накачке, а уже в апреле фондовые рынки пришли в себя. Американский рынок акций после обвала в марте взлетел на 75% по индексу S&P 500 и обновил исторические максимумы. Капитализация глобальных фондовых рынков с марта 2020 года увеличилась на 30 трлн. долларов и вплотную приблизилась к 100-триллионной отметке.

Чудо чудесное! Теми или иными путями почти вся продукция печатных станков центробанков оказалась на фондовых рынках и использовалась для надувания пузырей. Сет Кларман (Seth Klarman), основатель хедж-фонда Baupost Group, пишет: "Со стимулами такого масштаба пытаться понять глубину рецессии, это все равно что измерять температуру после приема аспирина". Инвесторы, по мнению Сета Клармана, совершенно перестали чувствовать риски, он сравнил их с "лягушками, которых варят на медленном огне".

Обратим внимание: денежная масса в 2020 году приросла на 10 триллионов, а капитализация фондовых рынков – на 30 триллионов долларов. Кто, кроме центробанков, надувал пузыри? Те, кто эмитируют не деньги, а цифровую информацию! Прежде всего, американские ИТ-корпорации Силиконовой долины. Минувший год для Amazon, Apple, Microsoft, Facebook, Google стал пиром во время чумы. С января по середину 2020 года рыночная капитализация увеличилась у Amazon на 80%, у Apple – на 66%, у Microsoft – на 42%, у Facebook – на 40%, у Google – на 20%. А корпорация Tesla за год стала дороже в девять (!) раз.

В августе 2020 года рыночная капитализация технологических компаний США превысила общую капитализацию рынка акций всей Европы – 9,1 триллиона долл. против 8,9 трлн. А еще в 2007 году ситуация была противоположной: американские акции уступали европейскому рынку в 4 раза.

По итогам 2020 года индекс S&P 500, измеряющий состояние фондового рынка США, вырос на 16,3%, а индекс Nasdaq Composite (акции высокотехнологичных компаний) – на 43,6%. В январе 2021 года основные индексы достигли новых рекордных уровней. Так, Илон Маск сумел довести капитализацию своей компании Tesla до 800 млрд. долл., обойдя по этому показателю Facebook. Бешеная динамика акций компании, разворачивающей производство электромобилей, держится на рассказах Маска о чудесных свойствах нового транспортного средства.

Оптимизм поддерживают деньги, печатать которые обещают центробанки. Они продолжают наращивать денежную массу: ФРС США – по 120 млрд. долл. в месяц, ЕЦБ – по 80 млрд. евро. Bank of America оценивает, что шесть ведущих центробанков могут увеличить свои активы в 2021 году еще на 3 трлн. долларов. Однако, для того чтобы держать экономику на плаву, надо поддерживать рост денежной массы хотя бы на уровне предыдущего года, а это не получится. Увеличить в 2021 году денежную массу еще на 10 трлн. долларов – значит обвалить ведущие валюты. Ситуация патовая.

Вероятность того, что в 2021 году экономический кризис продолжится, велика. И если в прошлом году он выражался в падении основных макроэкономических показателей (ВВП, инвестиции, занятость), то в текущем году могут лопнуть фондовые пузыри, а это окажет прямое воздействие на реальную экономику. Может повториться то, что произошло в 2008 году: обвал на финансовых рынках спровоцирует экономическую рецессию.

Упомянутые Клаус Шваб и Жак Аттали тоже не верят, что из кризиса можно выйти с помощью печатного станка ЦБ и призывают начать переход к новому мировому экономическому порядку, при котором установится жесткая диктатура глобальной элиты.

В начале года в мире наблюдалась относительная тишина, но тишина эта зловещая. Чуткое ухо улавливает далекие глубинные сотрясения, предвещающие глобальное землетрясение. Агентство "Блумберг" давно ведет наблюдение за той частью участников фондового рынка, которых называют инсайдерами. Это мажоритарные акционеры и топ-менеджеры; люди, имеющие реальное представление о состоянии собственных компаний. Многие инсайдеры владеют также информацией о компаниях партнеров и конкурентов. Наблюдения за инсайдерами, поведение инсайдеров, контроль за ними и статистика инсайдерских операций – вопрос очень деликатный. Да и "Блумберг" не всегда делится такой статистикой. Недавно, однако, он опубликовал интересные данные: инсайдеры из числа владельцев и топ-менеджеров в январе 2021 года начали распродавать акции своих компаний на рынке США с невиданной в истории скоростью. Около тысячи инсайдеров за первые три недели нового года продавали бумаги и только 128 – покупали. Восьмикратное превышение продавцов над покупателями! Это рекордный разрыв за все время наблюдений с 1988 года. Еще больше стоимостной разрыв: за три недели инсайдеры продали бумаг на 300 млн. долларов, что в 16 раз превысило объем их покупок.

Я снова вспомнил фразу, произнесенную в мае 2000 года Джорджем Соросом: "Музыка уже кончилась, а эти еще танцуют". Так он комментировал первое обвальное падение акций высокотехнологичных компаний на фондовой площадке NASDAQ. Однако неизбежный обвал на американском фондовом рынке многократно превзойдет то, что произошло два десятка лет назад.

Источник - fondsk.ru