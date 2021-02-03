Алексей Навальный приговорен к 3,5 годам тюремного заключения
Московский городской суд вынес решение заменить срок Алексея Навального с условного на реальный — три с половиной года лишения свободы в колонии.
Судебное заседание началось сегодня в 11:00 (по московскому времени). В 14:00 был объявлен двухчасовой перерыв. В 17:30 суд удалился для вынесения решения. В 20:00 заседание возобновилось.
Навальный отправится в колонию общего режима. Судья объявила, что до вступления приговора в силу оппозиционер останется под стражей.
Отмечается, что Навальному зачтут то время, которое он провел под домашним арестом во время первоначального рассмотрения дела — это примерно 10 месяцев.
Дело «Ив Роше» — уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.
30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. В своём последующем решении от 9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал домашний арест Навального политически мотивированным.
Источник: centralasia.media
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