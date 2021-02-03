Байден подписал указы об отмене некоторых решений Трампа в сфере миграционной политики

Байден подписал указы об отмене некоторых решений Трампа в сфере миграционной политики

Президент США Джо Байден подписал три указа, направленных на отмену ряда распоряжений его предшественника на этом посту Дональда Трампа в сфере миграционной политики страны.

Как отмечает ТАСС, нынешний глава государства положил конец политике разлучения мигрантов с детьми на время рассмотрения уголовных дел за незаконное пересечение границы. Он также создал группу, которая будет заниматься вопросами воссоединения такого рода семей. Президент начал пересмотр введенных республиканцем препятствий для миграционных потоков.

«Я хочу все прояснить. О количестве подписанных мной указов много говорят и не без оснований. Я не занимаюсь законотворчеством. Я устраняю плохую политику», - подчеркнул Байден. По его словам, Трамп «издал указы, которые очень контрпродуктивны для безопасности» США.

«Мы будем работать над тем, чтобы искоренить моральный и национальный позор предыдущей администрации, которая буквально, а не образно, на границе вырывала детей из рук своих семей - матерей и отцов - без какого-либо плана», - добавил американский лидер.

Он подчеркнул, что указы направлены на «устранение коренных причин миграции к южной границе» США, а также на «всесторонний обзор пагубной и контрпродуктивной иммиграционной политики предыдущей администрации». Так, второй указ создаст «всеобъемлющую региональную основу для устранения причин миграции, а также для регулирования процессов миграции по всей Северной и Центральной Америке, чтобы обеспечить безопасное и организованное оформление ищущих убежища лиц на границе Соединенных Штатов». Третий указ, по словам главы вашингтонской администрации, «восстановит веру в иммиграционную систему» США и обеспечит «интеграцию новых американцев».

После инаугурации одним из первых распоряжений Байдена на посту президента стала отмена введенного его предшественником режима чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе. Данный режим позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса США.

Источник: Кабар