(Видео) Алексея Навального доставили в Мосгорсуд.

Алексея Навального доставили в Мосгорсуд.

Алексея Навального доставили в здание Московского городского суда, где в 11:00 (по московскому времени) будет рассматриваться ходатайство ФСИН об отмене условного наказания Навальному и замене его на реальный срок заключения — до 3,5 лет колонии минус 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом.

В зал заседания впустили адвокатов – Вадима Кобзев и Ольгу Михайлову.

Возле здания суда собрались сторонники оппозиционера, сообщается о более чем 20 задержанных.

Тем временем, как пишет «Медиазона», на сайте Симоновского суда Москвы поменяли судью, которая будет рассматривать представление ФСИН по Навальному.

Вместо Юлии Окуневой назначили судью Наталью Репникову.

Дело «Ив Роше» — уголовное дело против Алексея Навального и его брата Олега, начатое Следственным комитетом РФ по заявлению генерального директора компании «Ив Роше Восток» (российского филиала Yves Rocher) в 2012 году.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы вынес обвинительный приговор: Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условно, а Олег Навальный — к 3,5 годам колонии общего режима. 17 октября 2017 года ЕСПЧ постановил, что приговор был произвольным и необоснованным, но отказался рассматривать вопрос о политической мотивации дела. В своём последующем решении от 9 апреля 2019 года ЕСПЧ признал домашний арест Навального политически мотивированным.

Источник: centralasia.media