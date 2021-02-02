Цена нефти Brent превысила $57

Цена нефти Brent превысила $57

Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,19% и достигла 57,02 долларов США за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

ТАСС передаёт о том, что в последний раз цена Brent находилась выше 57 долларов за баррель 13 января текущего года.

По состоянию на 2 февраля нефть Brent торгуется на уровне 57,06 долларов США за баррель (+1,26%). В свою очередь стоимость апрельского фьючерса на нефть марки WTI растет до 54,13 долларов США за баррель (+1,32%).