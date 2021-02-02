Число привившихся от COVID-19 американцев превысило число заразившихся в стране
Число вакцинировавшихся от коронавируса американцев превысило общее количество инфицированных в Соединенных Штатах. Такие данные приводит агентство Bloomberg.
Согласно его подсчетам, по последним оценкам 26,5 млн. жителей США была введена одна или две дозы вакцины от коронавируса. При этом отмечается, что с момента регистрации первого инфицированного на территории страны было зафиксировано 26,2 млн случаев заражения. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.
Как указывает Bloomberg, в среднем в Соединенных Штатах ежедневно вводится около 1,35 млн доз вакцины, что, по оценкам агентства, больше чем в любой другой стране мира.
По информации Университета Джонса Хопкинса, в США из-за коронавируса умерли свыше 443 тыс. человек. Страна по показателям смертности и количеству инфицированных занимает первое место в мире.
Источник: Кабар
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