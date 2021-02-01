В Казахстане подписан закон, разрешающий водителям не возить с собой права и техпаспорт

В Казахстане подписан закон, разрешающий водителям не возить с собой права и техпаспорт

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».

Так, закон предусматривает исключение из действующего законодательства норму, обязывающую иметь при себе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, выданных в Казахстане. Полицейские будут проверять наличие у человека документов через свою электронную базу данных по удостоверениям личности граждан.

Изменение не касается иностранцев, которые по-прежнему будут обязаны возить с собой водительские удостоверения и техпаспорта.

Закон вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования. На данный момент закон еще не опубликован официально.

Источник: centralasia.media